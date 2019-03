’O, u wilt snel internet?’

Ⓒ Hollandse Hoogte / EyeEm Mobile GmbH

„Goedemiddag, met uw energieleverancier. U gaat verhuizen. Prima, dat maken we in orde voor u. Mag ik de postcode en het huisnummer van uw nieuwe adres? Eens even kijken, er komt helaas niets uit ons systeem rollen. Die combinatie klopt niet. Wel? In dat geval vinden we op uw nieuwe adres geen aansluiting. De vorige bewoners kregen jarenlang stroom van ons? Hm, dat is vreemd. Ik zet u even in de wacht...” „Nee mevrouw, er bestaat echt geen aansluiting op dit adres. Ik vrees dat ik nu helaas niets voor u kan doen.”