Complimenten geven doe je zó

Wees opmerkzaam

Sociotherapeut en lichaamstaalexpert Frank van Marwijk (57) schreef met Hans Poortvliet Het groot complimentenboek. Volgens de sociotherapeut complimenteren we elkaar over het algemeen maar weinig. Daar zijn meerdere redenen voor. De eerste (en tevens voor de hand liggende) is een gebrek aan opmerkzaamheid. „Om een compliment te geven, moet je iets zijn opgevallen. Jammer maar waar: mannen zijn daar niet altijd een ster in. Vrouwen zien nou eenmaal sneller dat je naar de kapper bent geweest omdat zij daar meer aandacht voor hebben.”

Verdiep je in de ander

Wil je echt complimenteus zijn, dan moet je je in iemand verdiepen. Daaruit blijkt belangstelling. Als je tegen een journalist zeg dat ie goed werk heeft afgeleverd zonder het artikel te hebben gelezen, dan heeft dat voor hem weinig waarde. Kun je er iets extra’s over zeggen, dan maakt dat het compliment oprecht en waardevol.

Laat je niet weerhouden door onzekerheid

Hou je niet in uit angst om als slijmbal te worden aangezien. Bijvoorbeeld als je de buurman een compliment over de tuin wilt geven - „Wat ligt het er weer netjes bij!” – vrezen we al snel dat we als bemoeial worden beschouwd.

Wees oprecht en zo gedetailleerd mogelijk in je loftuiting

Op die manier laat je zien dat je de ander écht erkent en waardeert.

Tot slot gaat ook lof ontvangen ons niet altijd gemakkelijk af. Van Marwijk. „Zonder ons daarvan bewust te zijn, zijn we sterren in het afweren, diskwalificeren of bagatelliseren van complimenten. De sociotherapeut stelt dat dat veelal met bescheidenheid heeft te maken. „Velen van ons durven niet in het zonnetje te worden gezet.” Daarnaast maken complimentjes ons vaak onzeker of we twijfelen aan de oprechtheid ervan.

Tip dus voor degenen die moeite hebben met complimenten: probeer het eens zonder achterdocht of ongemak in ontvangst te nemen. Je krijgt tenslotte niet elke dag zomaar een cadeautje in je schoot geworpen.