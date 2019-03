Ⓒ Hollandse Hoogte / George Burggraaff

„We halen loempia’s en die eten we buiten op”, straalde ze, zomaar op een zondagmiddag. Boven ons verschenen de eerste penseelstreken van de avond, bloedrood in het diepste blauw. Ik voelde me een klunzige jongen met zijn eerste liefde die niet goed wist wat hij nou met dat moois aan moest. Loempia? Buiten? Nu?