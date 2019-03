Oproep: verzamelde u ook sigarenbandjes?

Ⓒ Hollandse Hoogte / Spaarnestad Photo

Wie spaart nog sigarenbandjes? Of: wie heeft ze vroeger gespaard? Ooit was het een hobby met vele beoefenaren. In de bloeiperiode van de sigarenindustrie (1950-1965) werden er volop bandjes in alle kleuren en maten uitgegeven. Gewild waren de banden die op groot formaat onder in de doos lagen.