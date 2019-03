Acteur Jules Croiset openhartig over turbulent leven

Ⓒ paul tolenaar

Als oude psychiater kijkt hij vanaf 7 maart in ’Een goed mens’ terug op diens leven, vandaag dwaalt hij in gedachten door zijn eigen turbulente aardse bestaan. Jules Croiset (81), zoveel meer dan hoofdrolspeler in ’de affaire’, de door hemzelf verzonnen ontvoering. De nazaat van twee beroemde toneelfamilies over z’n geniale vader, drie moeders, de oorlog, chronische wonden en een wonderlijk weerzien met regisseur Johan Doesburg.