Op basis van Jaguars XJR-9 waarmee Jan Lammers in 1988 naar de overwinning tijdens de 24 Heures du Mans reed, bouwde TWR een straatlegale racewagen. Hoe excentriek en zeldzaam de XJR-15 gedoopte supercar is, vertelt Autovisie-redacteur Sjoerd van Bilsen je in een nieuwe aflevering van Sjoerds Weetjes.