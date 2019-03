Recept van de dag: zoerfleisj voor tussendoor

Ik heb er wel eerder iets uit geciteerd, de Schatkamer voor Alle standen, uit 1849. Een boekje vol beweringen, opmerkingen, zogenaamd het nieuwste uit Amerika, merendeel verzinsels, maar soms echt waar. Zoals deze kooktip: wildbraad inleggen dat een half jaar goed blijft. Het wordt gekookt in wijnazijn, water en zout met in een linnen zakje gebonden “heele peper, rosmarijn, rommelkruid, basilicum, nagelen, foelie, marjolein en citroenschillen.” En verder koken, afschuimen, en onder een dikke laag vet bewaren. Maar als we dat nu eens niet bewaren? Dan hebben we gewoon zoerfleisj of zuurvlees en dat blijft het hele carnavalsweekeind goed.