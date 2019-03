Lezersreis: schilderachtig en levendig Curaçao

Je verblijft in Hotel LionsDive Beach Resort****

Bij het LionsDive Beach Resort in Mambo Beach hebben ze goed begrepen wat een relaxte strandvakantie inhoudt. Alle ruimte om je heen, mooie kamers voor koppels en appartementen voor families of vrienden, en een nationaal onderwaterpark voor de deur.

LionsDive is een icoon op Curaçao en dat komt ook omdat ze het enige 50-meterbad in de hele Cariben hebben. Een geruststellende gedachte: je hóeft hier geen baantjes te trekken. Het blijft natuurlijk wel vakantie, dus zoek de schaduw op onder de palmboom, geniet van seafood in restaurant Nemo en ga duiken bij het huisrif. En als je ’s avonds dan ontspannen in het stoombad van de luxe Santai Spa glijdt, hoef je even helemaal niets.

Speciaal voor Telegraaf-VRIJ-lezers

Gratis snorkeltrip in de middag voor 2 personen, beschikbaar op alle dagen behalve woensdag. Bezoek de beste snorkellocaties op Curaçao, inclusief het wereldberoemde Tugboat-wrak (sleepboot). Perfect voor snorkellaars, duikers of iemand die gewoon op zoek is naar een leuke boottocht!

Snorkeluitrusting inbegrepen!

Geldig van 16 mei t/m 31 oktober 2019 m.u.v. de schoolvakanties en tijdens het North Sea Jazz Festival.

Op deze reis zijn de ANVR- en SGR-voorwaarden van toepassing.

Reissom

vanaf €899 per persoon

VRIJ-arrangement inclusief

• Retourvlucht Amsterdam –Curacao met TUI fly

• Nederlandssprekende reisleiding

• Retourtransfer luchthaven-hotel

• 7x overnachting o.b.v. logies

Exclusief

• Calamiteitenfonds: € 2,50 per boeking

• Boekingskosten € 25 per boeking

Reisperiode 1 apr t/m 31 okt 2019

Boekingsperiode: t/m 30 apr 2019

Aankomst: dagelijks

Boeken en informatie

Ga naar tui.nl/telegraafvrij, bel 088-0885885 (lokaal tarief) of ga langs bij een TUI winkel in de buurt.