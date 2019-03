Cinque Terre komt met slipperverbod

De reden hiervoor zijn de vele verwondingen die toeristen oplopen door ongeschikt schoeisel op de soms moeilijk begaanbare wandelpaden tussen de schilderachtige dorpjes. De gewonden moeten vaak met een helikopter uit het park worden gehaald, aldus parkdirecteur Patrizio Scarpellini. „Het probleem is dat veel toeristen de wandelingen onderschatten en denken dat ze nog op het strand zijn.”

De toeristenstroom in de pittoreske dorpjes aan de steile kust, die met elkaar verbonden zijn door een wandelpad, is de laatste jaren toegenomen. Vooral cruisetoeristen die aanmeren in de nabijgelegen haven van La Spezia overspoelen de dorpjes in de zomer. De maatregelen tegen dragers van teenslippers kunnen nog niet onmiddellijk in werking gaan dit seizoen. Eerst moeten volgens Scarpellini de bezoekers volledig geïnformeerd worden.