De mooiste kont van Ferrari

De Ferrari F355 GTS heeft een gouden strot, sierlijke heupen en een prachtige kont. Hij heeft kortom alles wat een Ferrari hoort te hebben met een spectaculair koetswerk en een brullende V8. De racemotor jankt ijzingwekkend door tot 8500 toeren per minuut. Het is ook de laatste middenmotor Ferrari met klapkoplampen, maar zijn sterke kant is de uiterst elegante achterzijde. Vier ronde lampen, een kwartet eindpijpen en dat fonkelende paard in het midden. Veel mooier wordt het niet. Volgens Autovisie-testredacteur Peter Hilhorst is dit dan ook een Ferrari uit een ander tijdperk. Waarom? Bekijk de video met de speakers op tien!