Onze huishouddeskundige Zamarra Kok komt met video’s

Uiteraard schrijf ik met veel plezier mijn wekelijkse huishoudstukjes in magazine VRIJ. Maar papier alleen is tegenwoordig niet meer genoeg; een flink deel van mijn publiek wil de informatie digitaal opzoeken. Dus wordt een selectie van mijn tips wekelijks op internet gedeeld via telegraaf.nl/VRIJ. Zo hoeft u de krant niet te bewaren om iets na te zoeken.

Met ingang van deze week zullen er behalve teksten ook korte filmpjes met huishoudtips worden getoond via de Telegraaf-website. Binnen een minuut ben u weer helemaal bijgespijkerd op huishoudelijk gebied. Om te beginnen met de schoonmaak van de blender. Kijkt u mee?