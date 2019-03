Recept van de dag: bonen met zuurkool en uien

Nodig voor 4 personen:

• 2 stevige uien in ringen gesneden

• 600 gr uitgelekte bruine bonen

• 400 gr wijnzuurkool

• 2 goudrenetten in plakken

• 2 theel karwijzaad

• 1 thee gerookt paprikapoeder

• 1 dl kruidenbouillon

• 1 eetl boter

• zout en peper

Bereiden:

Smoor eerst de uien naar behoren. Dus ringen snijden, klont boter in de pan, uien erin aanzetten, klein beetje water erbij, laat uitdampen, en als het water weg is en het vet weer begint te sputteren zijn de uien zacht en zoet. Doe er voor de smaak voor het smoren een laurierblaadje bij.

Schep er de zuurkool door. Breng op smaak met peper, gerookt paprikapoeder en karwijzaad. Laat tien minuten sudderen. Dan mogen de uitgelekte bonen erbij. En de kruidenbouillon. Even omscheppen tot alles goed warm is en de bouillon vrijwel is opgenomen.

Doe er nu de crème fraîche door. Dan in een koekenpan ernaast in een klont boter de schijven appel bakken. Goudrenet of een andere zure appel. Zoete appels echt niet lekker hierbij. Serveer met een 0/0 Palm in het glas.

Kachel weer aan. En lekker warm naar buiten kijken.