De Rolls-Royce Phantom Tranquillity is een gelimiteerde uitvoering van de exclusieve Britse limousine. Uniek aan deze buitenaards luxe auto is de meteorietsteen die is verwerkt in de centrale volumeknop. De meteoriet kwam overigens in 1906 neer in Zweden. Er worden slechts 25 stuks gemaakt en de prijs exclusief belastingen is 550.000 euro. Redactie Autovisie