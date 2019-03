Video nieuwe Q4 E-tron: de elektrische toekomst van Audi

MEB-platform

De nu op de Autosalon van Geneve voorgestelde compacte SUV luistert naar de naam Q4 E-tron. Anders dan de Q4-verwijzing doet vermoeden is het type geen broer van de Q3 of Q5. De nieuweling staat juist op het fonkelnieuwe MEB-platform dat specifiek voor elektrische voertuigen binnen de Volkswagen Groep is ontwikkeld. Door het gebruik van de Q4-benaming, waarmee direct wordt verklaart waarom Audi de coupé-variant op basis van de Q3 geen Q4 maar Q3 Sportback doopt, is direct duidelijk waar de Duitse autobouwer de SUV binnen het programma positioneert. Hij is 4,59 meter lang en 1,90 meter breed. De hoogte bedraagt 1,61 meter. De wielbasis bedraagt 2,77 meter.

Q-wielkasten

In lijn met de E-tron, waarvan de eerste exemplaren inmiddels op de weg zijn te vinden, beschikt de compactere Q4 e-tron over designelementen die kenmerkend zijn voor de elektrische modellen en de Q-types, zoals de gesloten grille en de door kunststoffen panelen op de portieren geaccentueerde positie van de batterij en de ‘quattro’-wielkasten. Ook hier worden de achterlichtunits door een lichtband met elkaar verbonden, iets dat voor de sedans en Avants louter voorbehouden is aan de 7- en 8-modellen.

Aandrijflijn

In het studiemodel past Audi twee elektromotoren toe. De krachtbronnen leveren een gezamenlijk vermogen van 225 kW. De trekkracht kan via alle vier de wielen op de weg overgebracht, maar onder normale omstandigheden drijft alleen de 150 kW sterke elektromotor achterin de achterste wielen aan. De elektromotoren halen hun energie uit een batterij met een capaciteit van 82 kWh. Volgens de WLTP-norm zou de Q4 E-tron in staat zijn om een afstand van ruim 450 kilometer te halen.

Virtual cockpit

Doordat de Q4 e-tron puur als elektrische auto is ontworpen, biedt de SUV veel interieurruimte, wat wordt vergroot door het achterwege laten van de traditionele middentunnel. Het instrumentarium bestaat uit de inmiddels bekende virtual cockpit en een groot head-up display met een nieuwe augmented reality-functie. Centraal op het dashboard bevindt zich een 12,3 inch groot touch-screen voor de bediening van infotainment- en voertuigfuncties. In het stuur zijn de bedieningsknoppen van veel functies ondergebracht.

Offensief

De Q4 e-tron maakt deel uit van Audi’s elektrische E-tron-offensief. In de periode tot en met 2025 verschijnen in totaal twaalf volledig elektrisch aangedreven modellen op de markt.

KIJK HIER AL HET AUTONIEUWS VAN GENEVE