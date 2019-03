Recept van de dag: Indisch gerecht met Ierse runderlappen

Doe het vlees in de pan met de asem, overgiet met heet water, breng aan de kook en kook zachtjes voor twee uur. Stamp in een vijzel, of gebruik de keukenmachine, al de overige ingrediënten tot een boemboe. Neem het vlees uit de pan, meng door de boemboe. Laat een uur marineren. Snij het vlees in heel kleine stukjes en bak het in de wadjan of wok op hoog vuur krokant. Abon Daging, van Lonny uit zijn Authentieke Indische Keuken. Serveer met rijst en gebakken uitjes.

Nodig:

• 500 gr magere runderlappen

• 1 theel asem of citroensap

Voor de boemboe:

• 1 sjalot

• 3 tenen knoflook

• 1 ½ theel laospoeder

• 1 theel ketoembar

• ½ eetl goela Djawa

• ½ theel asem

• zout