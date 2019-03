Ria Valk gooit nog altijd haar benen in de lucht

Ⓒ Paul Tolenaar

Waar Ria Valk is, is het feest. Nog steeds gooit de 78-jarige zangeres, vertolkster van onverwoestbare carnavalshits, zonder een spier te ver(t)rekken haar benen in de lucht. Op de bijbehorende gekke bekken trakteert ze vooral omdat zij als kind heel verlegen was. „Ik kan nog steeds verbaasd zijn als ik voor een interview word gevraagd. Ik dacht altijd dat ik niets voorstelde.”