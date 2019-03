Filmrecensie: ’The front runner’ ✭✭✭✩

Jason Reitman (Juno, Up in the air) baseerde zich voor The front runner op het boek All the truth is out: The week politics went tabloid van politiek journalist Matt Bai uit 2014. In zijn film focust de regisseur op de laatste drie weken van Harts gedoemde campagne.

Hugh Jackman speelt als de charismatische politicus een van zijn meest gelaagde rollen. Hij laat de gedrevenheid van zijn personage hand in hand gaan met diens arrogantie en de nogal naïeve verwachting dat wat hij privé uitspookt geen politieke repercussies zal hebben. Met zijn vrouw (Vera Farmiga) heeft hij blijkbaar een verstandhouding over zulke zaken, zolang hij haar er niet mee ten schande maakt.

Zijn campagnemanager (J.K. Simmons) weet beter, maar lijkt niet tot de gedroomde presidentskandidaat door te kunnen dringen.

Reitman slaagt er prachtig in de dynamiek van het politieke circus rond Hart in beeld te brengen. En toont daarnaast de waterscheiding die de - al dan niet terechte - beschuldigingen van een affaire met de jonge Southern Belle Donna Rice (Sara Paxton) veroorzaakte.

Als serieuze journalisten bij Harts pied-à-terre gaan posten in de hoop hem op heterdaad te betrappen en hem ’s nachts in een steegje met de beschuldigingen confronteren, zullen zowel de Amerikaanse politiek als de journalistiek nooit meer hetzelfde zijn. Dat Rice niet veel later genadeloos voor de leeuwen wordt geworpen, maakt deze affaire eens te meer tot een persoonlijke tragedie.