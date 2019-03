Filmrecensie: ’On the basis of sex’ ✭✭✭✩

Ook de voor een Oscar genomineerde documentaire RBG nam Bader Ginsburg recent onder de loep.

Wie de twee producties met elkaar vergelijkt, kan concluderen dat speelfilmregisseur Daniel Stiepleman dichtbij de realiteit is gebleven. Felicity Jones (The theory of everything) speelt de briljante en gedreven juriste, Armie Hammer (Call me by your name) geeft met veel warmte haar echtgenoot Martin gestalte. Hij compenseert het sociale ongemak van Ruth met zijn jovialiteit.

Steunen doet Martin haar door dik en dun en andersom is dat ook zo. Als hij geveld wordt door kanker, volgt Ruth zijn colleges naast die van haarzelf. En helpt hem zo zijn rechtenstudie tot een goed einde te brengen. Vervolgens brengt de film haar lange strijd in beeld. Allereerst om zelf serieus te worden genomen in de juridische wereld: een uiterst conservatief mannenbolwerk. Waarna zij zich steeds meer gaat inzetten om - artikel voor artikel - de wetgeving te laten aanpassen die discriminatie op basis van geslacht toestaat.

On the basis of sex is een keurige biografie, waarin de makers hun bewondering voor Ruth Bader Ginsberg niet onder stoelen of banken steken. Gelukkig injecteert Felicity Jones haar personage intussen wel met een gezonde dosis feilbare menselijkheid. Wat voorkomt dat deze hoge rechter hier spontaan een aureooltje krijgt aangemeten.