Recept van de dag: Erwtensoep anders

Die ik dan naar eer en geweten probeer te beantwoorden. Gisteren wilde een meneer iets over Bismarckharing weten. Dat is leuk. Haring zoals onze Oosterburen het eten. Ze gebruiken daar wat zei noemen Grüne Hering voor. Ja, ja, dan denk jij, dan koop ik toch groene haring? Niets daarvan, groene haring is lichtgezouten haring, Grüne Haring is verse haring. En verse haring kan je in Nederland vrijwel niet krijgen. Dus als je groene haring gaat inleggen, krijg je heel wat anders dan wanneer je Grüne gebruikt om Bismarckharing te maken.

Naast de meneer met de haringvraag stond iemand die culinair maar één wens had. „Erwtensoep”, riep hij.

Smelt boter, fruit er ui en prei in. Voeg de fijngesneden sla toe. Laat even smoren. Dan de erwten erbij (ja, doperwten uit de diepvries), schenk er de bouillon bij, laat vijf minuten koken, pureer tot een gladde soep, breng op smaak met een klein beetje zout, peper en natuurlijk voor het pittige zuur wat groene Tabasco. Strooi er wat gescheurd basilicumblad over. Serveer op een schaaltje ernaast stukjes haring, altijd van de kar of de visboer. En een Alfa Edel Pils erbij. Man, man wat hebben we het goed.

Nodig voor twee tot drie personen:

• 400 gr diepvries doperwten

• 2 kropjes bindsla (gems)

• 1 prei, het wit en geel gesneden

• 0.6 l groentebouillon

• zout en peper

• 5 druppels groene tabasco

• 3 haringen van de kar in stukjes