Volkswagens ID. Buggy grijpt terug op de befaamde strandbuggy’s van weleer. Ⓒ Bloomberg

Autobeurzen boeten de laatste jaren steeds verder in aan populariteit, ook bij de fabrikanten. Gek genoeg was daar op de Autosalon van Genève niets van te merken. De beursvloer stond blank van het nieuws, waarvan het grootste deel elektrisch was.