Oproep: slipperverbod wandelaars overdreven?

Soms is het letsel zo ernstig dat men per helikopter moet worden geëvacueerd. Boetes kunnen dan ook oplopen tot wel 2500 euro!

Wat vindt u hiervan? Is het uw eigen verantwoordelijkheid en dit een voorbeeld van Italiaanse betutteling? Of hebben ze in Cinque Terre groot gelijk? Kent u mensen die zich op vakantie door open schoeisel hebben verwond? Zijn er plekken waar wandelschoenen allang verplicht zijn of andere verplichte kledingvoorschriften gelden?

We horen het graag!

Stuur uw reactie aan check-in@telegraaf.nl

Volgende week komen we terug op dit onderwerp in ons magazine VRIJ.