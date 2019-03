Dit moet je zien in Enkhuizen!

Shoppen

Unieke items

Het is altijd de kunst om unieke items op rommelmarkten, brocanterieën en beurzen ertussenuit te pikken. De eigenaressen van De Hoedendoos hebben er een neus voor! Je komt ogen tekort in deze zaak vol accessoires, meubels en hebbedingen.

dehoedendoos.nl

Jaren 50

In de Torenstraat stuit je bij Ronny’s Pick-up op flamboyante rockabilly-jurken en kleurrijke petticoats. Laat je door Ronny of zijn dochter Donna in jaren-vijftigstijl kleden.

ronnyspickup.nl

Gouden eeuw

Liefhebbers van kaas gaan langs De Graaff van Enckhuysen. In de eerste plaats voor een stuk Oude Enckhuyser, maar ook voor de huisgebrande noten. Ga voor de ’Gouden Eeuw’, een mix van cashewnoten, amandelen, hazel-, macadamia- en pecannoten.

Adres: Westerstraat 71

Doen

Ambachten

Het Zuiderzeemuseum (2) mag je niet overslaan. In het buitenmuseum wandel je door een authentiek vissersdorp waar, geheel in stijl, demonstraties van oude ambachten worden gegeven. Schuif in het schooltje gerust aan voor een schrijfles met kroontjespen (moeilijk!) en ga ijverig aan de slag tijdens het ’pimpen van klompen’. In het binnenmuseum zijn verschillende tentoonstellingen.

zuiderzeemuseum.nl

Betoverend

Zijn de kinderen gezellig mee? Trek dan een dagje uit voor themapark Sprookjeswonderland (1). Hans en Grietje, Klein Duimpje en Sneeuwwitje: ze zijn er allemaal. Vanaf 13 april kun je je er weer laten betoveren.

sprookjeswonderland.nl

Flessenscheepjes

In ’t Spuihuisje (3) , een voormalig sluiswachtershuisje, is een heus Flessenscheepjesmuseum gevestigd waar ’s werelds meest omvangrijke collectie wordt gepresenteerd. Meer dan duizend exemplaren zijn er te bewonderen. Het gebouw dateert uit de zeventiende eeuw en de gevel is versierd met de wapens van Hoorn, prins Maurits van Oranje, West-Friesland, Enkhuizen en Medemblik.

flessenscheepjesmuseum.nl

Drommedaris

Trots zijn de Enkhuizers op hun Drommedaris, de zuidelijke toegangspoort van de stad. Tegenwoordig is het een cultureel centrum waar men kan genieten van voorstellingen op het gebied van muziek, theater, cabaret en film.

drom.nl

"West-Friese stad net openluchtmuseum"

Genieten

Visje happen

Nu kun je in Enkhuizen vanzelfsprekend op meerdere plekken voor een goede portie vis terecht, maar voor ons sprong Vishandel Theo Schilder & Zn. (4) eruit. Wat hebben we genoten van ons pannetje gekookte mosselen ’Op z’n Henkhuzers’ op het terras met uitzicht op de oude haven!

Adres: Dijk 48

Taarten

Je moet van goeden huize komen, wil je de verleiding van de zelfgebakken taarten van Onder de Wester kunnen weerstaan. Of het nu de appel-, chocolade of de kaneeltaart is, ze zijn alle voorzien van een flinke toef vers geslagen slagroom en werkelijk niet te versmaden.

Westerstraat 113

Ontmoetingsplek

Het is dé ontmoetingsplek van de stad: grand café Van Bleiswijk. We kwamen er voor een bitterbal, maar bleven tot lang na het diner hangen. De menukaart is niet eens zo bijzonder, maar wat er wordt geserveerd, is goed en prettig geprijsd. Tips: de Bleiswijk burger en de cannelloni.

Westerstraat 84-86

Slapen

Stadsvilla

Overnacht in Villa Enkhuizen. Deze monumentale stadsvilla aan de Buitenhaven fungeert als bed & breakfast en wordt met zorg en liefde gerund door Ingrid Mol. Wij overnachtten er in de familiekamer in het souterrain en waren erg blij met de sauna. Vraag om een toer, elke kamer heeft iets unieks.

villa-enkhuizen.nl

Toegangspoort

De Koepoort (5) was eeuwenlang de westelijke toegangspoort van Enkhuizen, tegenwoordig doet deze dienst als chique hotel. De locatie, sfeer en de comfortabele bedden zorgen voor een prettig verblijf. Alle 25 kamers zijn vorige maand gerenoveerd.

hoteldekoepoort.com

Rustzoekers

Aan de rand van Enkhuizen kom je helemaal tot rust in De Logerie. Deze luxe bed & breakfast met een prachtige tuin vol bloemen en planten beschikt over vijf fraaie kamers en ligt pal aan het Streekbos. Een prima uitvalsbasis voor fiets- en wandelliefhebbers.

Logerie.nl

Zo kom je er

Enkhuizen bereik je vanuit Utrecht in vijf kwartier met de auto. De trein doet er een kwartiertje langer over. Vanaf het station wandel je in vijf minuten naar het centrum. Besluit je met de auto te gaan, kies dan voor ’lang parkeren’ bij het station wat gratis is.