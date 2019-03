Schuilplaats hamerhaaien Galapagos ontdekt

Het ministerie van Milieu van Ecuador maakte bekend dat de veilige verzamelplek in de buurt van het eiland Santa Cruz is en ongeveer twintig dieren herbergde. Vijf ervan hebben een peilzender gekregen voor onderzoeksdoeleinden en om de soort in stand te houden.

Het is de tweede keer dat in het ecologisch kwetsbare gebied zo’n natuurlijk toevluchtsoord is gevonden. Op de eerste plek, ontdekt in 2017, werden een dertigtal exemplaren geteld. Hamerhaaien groeien langzaam en planten zich moeizaam voort. Vissers maken er bovendien jacht op, hoewel ze zijn beschermd. Ecuador heeft rond de bijzondere Galapagos-eilanden, op de kaart gezet door Charles Darwin, grote zeereservaten aangewezen.