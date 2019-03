Ⓒ Hollandse Hoogte / Sabine Joosten

Rutte gaf me een borrel. Nee, je staat op het verkeerde been. Ik kreeg een fles toegestuurd van Rutte Distillateurs. Jenever die op een vat van Pedro Ximenez had gerijpt. Nee, nu volgt niet de hele les moutwijn, korenwijn, jonge en oude jenever.