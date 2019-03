Recept van de dag: biefstuk tempura

Nodig voor twee personen:

• 300 gr biefstuk van beste kwaliteit

• 120 gr tempurameel

• koud bronwater

• olie om te frituren

Voor de marinade:

• 1 kleine theelepel knoflookpoeder

• 1 theel chilipoeder

• 2 dl dunne sojasaus

• 1 eetl citroensap

• 1 theel sambal

• paar korrels bruine suiker

Bereiding:

Dus je hebt of bij de slager of via je nieuwe adressen wat biefstuk gekocht en dat snij je in reepjes. Maak de marinade van de aangegeven ingrediënten. Leg de biefstukreepjes daarin. Twee uur. Haal de biefstuk eruit, dep op en met keukenpapier. Maak het tempurabeslag op aanwijzing van de verpakking, heel makkelijk, gewoon met koud bronwater. Haal de reepjes vlees door de tempura. Oh, de frituur moet ook aan, 180° C, of je gebruikt een laagje olie in je wok. Even frituren, 3 minuten, maximaal. Serveer met mayonaise of een heerlijke soja zoals die van Tomasu, bijvoorbeeld.