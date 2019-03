Recept van de dag: cornedbeef met spinazie

Ⓒ Hollandse Hoogte / REX by Shutterstock

Dit is echt een gerecht voor warmbloedigen. Van die ’Wat zit er in de pot, vandaag?’-types. Dus geen culinaire verfijndheid maar harde-werkers-pret in de pan. Je kunt het maken met cornedbeef uit blik of met de nauwe verwant daarvan, pekelvlees. Dan koop je dat, dan is het al gaar dus, aan een stuk bij de slager en hak je in heel kleine mootjes. Cornedbeef is meestal al vergeven van de conserveermiddelen, dat is bij pekelvlees vaak minder het geval.