Vlinders… Fraukje Werner kust ze in gedachten, elke keer als ze er een voorbij ziet fladderen. In de tuin, langs het raam of zomaar ergens onderweg. In elke vlinder neemt zij in haar fantasie Lianne waar, haar dochter die in de zomer van 2002 overleed. Aan de onverbiddelijke gevolgen van kinderleukemie.