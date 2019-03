Recept van de dag: gemarineerde kip

Ⓒ Hollandse Hoogte / EyeEm Mobile GmbH

Weet je wat lekker is? Kip. Schijnt uit milieu-oogpunt effectiever te zijn dan een namaak frikandel. En hoogwaardiger. Overigens, er is erg veel, veel te veel, slechte kip. En goeie kip kost een beetje meer dan we nu denken dat normaal is. Maar dat is niets nieuws, helaas, dat schrijven we hier al een jaar of tien. We nemen eens poten van beslist goeie kip.