Basta! Burgemeester Bologna maakt gehakt van spaghetti bolognese

De 64-jarige burgemeester wil dat iedereen weet dat spaghetti bolognese helemaal niets met Bologna te maken heeft. Hij spreekt op sociale media van fake news waar we vooral niet in moeten trappen.

Merola windt zich erover op omdat de vleessaus (de ragout) van dit gerecht niet met spaghetti geserveerd hoort te worden, maar met stevigere pastasoorten als tagliatelle of tortellini. Of in lasagne.

De burgemeester brengt op Twitter de kwestie onder de aandacht. „Beste burgers, ik verzamel foto’s van over de hele wereld van spaghetti bolognese, fake news”, schrijft hij bij een foto van een bord pasta uit Londen. „Sturen jullie mij nog meer voorbeelden? Dankjewel.”

Merola sluit zijn bericht af met een knipoog, maar vanuit verschillende landen wordt toch gereageerd. Zo worden er uit Nederland, Oostenrijk, Denemarken en de Verenigde Staten foto’s van spaghetti bolognese gedeeld.

Recept

Zelf de bolognesesaus maken? Volgens het gerenommeerde Accademia Italiana della Cucin doe je dat op deze manier.

Nodig voor 4 personen:

•300 g rundvlees

•150 g varkensbuikspek (pancetta)

•50 g gele wortel, fijn gesneden

•50 g bleekselderij, fijn gesneden

•50 g ui, gesnipperd

•300 g gepureerde tomaten

•1/2 kopje droge witte wijn (of rode wijn)

•1/2 kopje volle melk

•een beetje bouillon

•olijfolie

•zout en peper

Snijd (!) het rundvlees en het spek in fijne stukjes. Smelt het spek in een grote pan. Voeg drie eetlepels olijfolie toe en vervolgens de fijngesneden groenten. Doe het rundvlees erbij en roer goed met een houten lepel. Laat het een tijdje sissen tot het bruin wordt. Voeg de wijn toe en roer voorzichtig tot deze volledig is verdampt.

Doe tenslotte de gepureerde tomaten in de pan en de deksel erop. Laat twee uur langzaam sudderen. Indien nodig, voeg een beetje bouillon toe. Voeg aan het einde de melk toe om de zuurheid van de tomaat te verzachten. Breng op smaak met zout en peper. En: serveer deze saus met tagliatelle!