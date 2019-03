Filmrecensie: ’What men want’ ✭✭✭

Ali Davis (Taraji P. Henson, midden) hoort mannen denken. Ook rond de pooltafel is dat lang niet altijd verheffend.

Negentien jaar geleden overkwam Mel Gibson in What Women Want al iets vergelijkbaars. Nu is het Taraji P. Henson die in What men want plotseling luid en duidelijk de gedachten van het andere geslacht kan horen. Dat is weinig verheffend. De mannen om haar heen blijken chronisch onzeker, zingen stomme liedjes in hun verder lege hoofden en denken - weinig verrassend - vooral ook aan seks.