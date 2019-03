Filmrecensie: ‘High life’ ✭✭✭✭

We ontmoeten Monte (Robert Pattinson) aan boord van een ruimteschip. Samen met een baby is hij de enige overlevende. Heen en weer springend door de tijd biedt Denis (Beau travail, 35 Rhums ) een beperkt aantal aanknopingspunten over hun voorgeschiedenis. In het recente verleden blijken gevangenen te zijn opgeleid voor ruimtemissies met een open einde.

In hun reis richting een zwart gat lopen de spanningen steeds meer op. Mede door toedoen van een arts (Juliette Binoche), die eveneens veroordeeld is. Zij heeft de leiding en experimenteert met voortplanting, de andere gebruikend als proefkonijn. Goedschiks, dan wel kwaadschiks.

High life is geen dynamisch avontuur tussen de sterren, maar een bijna hypnotisch drama over isolatie en uitzichtloosheid, over oerdriften en instincten. Intussen probeert Monte zich vast te klampen aan zijn menselijkheid en te zorgen voor een kind zonder veel toekomst. Een beklemmend gegeven, versterkt door sobere beelden en een indringende elektronische soundtrack.