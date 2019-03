Filmrecensie: ’Sunset’ ✭✭✭

Sunset toont hoe Boedapest in 1913 qua grandeur Wenen naar de kroon stak. Írisz Leiter (Julia Jakab) keert terug naar haar geboortestad, die zij als peuter verliet toen haar ouders omkwamen bij de brand in de chique hoedenwinkel die nog steeds hun naam draagt. Írisz solliciteert er, maar wordt aanvankelijk afgewezen. Haar naam blijkt veel los te maken.

Net als bij Son of Saul zit Nemes zijn fotogenieke hoofdpersoon in Sunset dicht op de huid en toont de wereld vooral vanuit haar perspectief. Koppig besluit zij te achterhalen waarom haar komst zoveel onrust veroorzaakt. En wat er waar is van de geruchten over een haar onbekende broer, die een moordenaar zou zijn. In plaats van helderheid te scheppen, roept elke ontdekking van haar echter meer vragen op.

Regisseur László Nemes blijft 142 minuten lang verstoppertje spelen. Waarbij de observaties van Írisz steeds dromeriger worden en de film een symbolische betekenis lijkt te krijgen die lastig te duiden blijft. Hoe prachtig de plaatjes in dit kostuumdrama ook zijn en hoe onheilszwanger de sfeer ook is, uiteindelijk roept dat gebrek aan helderheid vooral frustratie op.