Filmrecensie: ’The beast in the jungle’ ✭✭✭

John Marcher (Dane Jeremy Hurst) is een man die ervan overtuigd is dat hem iets groots wacht, een allesbepalende gebeurtenis of ontmoeting. May Bertram (Sarah Reynolds) besluit met hem te wachten op wat komt. Ze voelt zich duidelijk aangetrokken tot hem, maar heeft al zijn gevoelens geparkeerd tot het moment dat ‘het beest in de jungle’ zich zal laten gelden. Intussen trekt het leven aan hen voorbij, vrijwel ongeleefd.

In Van Gools poëtische film draait dit tragische koppel om elkaar heen, volkomen losgezongen van de geschiedenis. Dialogen en onder woorden gebrachte gedachten wisselen elkaar even naadloos af als tijdsprongen die de regisseur zich veroorlooft: van de 19e eeuw tot nu. De pleisterplaats van John en May blijft daarbij een monumentaal landhuis, al ontmoeten zij elkaar ook op veel moderner ogende plekken.

Hun mysterieuze verbondenheid krijgt langzaam vorm, in zorgvuldig belichte en gecomponeerde beelden, afgemeten zinnen en afgemeten bewegingen. Kunstzinnig, maar ook wat kunstmatig en afstandelijk.