Filmrecensie: ’Destroyer’ ✭✭✩

In Destroyer speldt de Oscarwinnares de politiepenning op van Erin Bell, een rechercheur van de LAPD. De getormenteerde speurder verstijft als zij hoort over de terugkeer van ene Silas, een meedogenloze gangster die zij jaren geleden tijdens een mislukte undercoveroperatie liet ontsnappen. Al snel blijkt er nog een forse rekening open te staan die Bell koste wat kost wil vereffenen.

Regisseuse Karyn Kusama (Girlfight, Æon flux) springt vervolgens van heden naar verleden en weer terug om te tonen waar de diepgewortelde vergeldingsdrang van Bell vandaan komt. Dat levert een grimmige, maar bevredigende wraakthriller op vol aardige plotwendingen die op z’n beste momenten doet denken aan Michael Manns Heat uit 1995.

Maar vaker wringt Destroyer en dat komt doordat we Erin in verschillende fases van haar leven en carrière te zien krijgen. Als jonge undercoveragente overtuigt de digitaal strakgetrokken Kidman volledig. Maar als wat oudere rechercheur schurkt ze – compleet met piekhaar, wallen en levervlekken – tegen het potsierlijke aan. Alsof je naar een bloedserieuze aflevering van De tv kantine zit te kijken. Waarschijnlijk hadden de makers een transformatie zoals die van Charlize Theron in Monster (2003) voor ogen. Helaas is Kidmans metamorfose minder geslaagd.