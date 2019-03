Recept van de dag: lamsrack uit de oven

Nodig voor vier personen:

• 2 lamsracks, totaal zo’n 400 tot 600 gr

• 4 aardappels, gehalveerd en drie minuten gekookt

• 4 tenen knoflook

• tijm, rozemarijn

• olijfolie

• zout en peper

Bereiding

Zet de oven op 200°C. Smeer het lamsrack in met olijfolie. Draai er dan wat zwarte peper over. Kneus wat tijm, in de tuin is die vast alweer opgekomen. Oh, en wat nog leuker is: ook de bergtijm die we op de hellingen van de Dolomieten hebben geplukt en later laten bewortelen, is aangeslagen. Oef, wat lekker.

Of je gebruikt mijn oude truc: wat zout op een plank, de tijm en misschien rozemarijn, dan een paar druppels olie en nu met de achterkant van een lepel kneuzen, het zout helpt de stugge planten fijn te krijgen. Die olie smeer je op het lamsrack.

Heb je aardappels geschild? Kook ze heel even. Laat uitdampen, dip in olijfolie of gesmolten boter. Leg wat knoflooktenen tussen de aardappels. Zet om het lamsrack in een ruimte ovenschaal. En nu wacht je 35 minuten. Klaar. Snij het rack in koteletten.

Ik zou zeggen, hier hoort stout bij. Jopen extra stout, heel mooi in het glas.