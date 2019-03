Hardlopen en wijn drinken tijdens wijnmarathon

De organisatoren van de Marathon du Médoc willen met hun evenement sport combineren met feest en gastronomie. Het parcours van 42,185 kilometer loopt door meer dan vijftig wijngaarden en onderweg zijn er zo’n twintig drankposten waar je even kunt bijkomen en een glaasje wijn kunt drinken.

De marathon moet volgens de organisatie overigens niet onderschat worden. Met hellingen van 3% is de hardloopwedstrijd niet alleen leuk, maar ook pittig. Het parcours start in Pauillac en eindigt daar ook. Hardlopers rennen door dorpjes als Saint-Julien en Saint-Estèphe.

Het is alweer de 35e keer dat het evenement wordt georganiseerd. De Marathon du Médoc vindt dit jaar plaats op 7 september en er kunnen maximaal 8500 hardlopers aan meedoen. Marathonlopers hullen zich elk jaar in de meest opvallende hardloopoutfits. Thema van dit jaar is superhelden.

De winnaar wint zijn of haar lichaamsgewicht in grand crus.

Interesse? Aanmelden kan hier.