Recept van de dag: gebakken wijting

Ingrediënten voor 2 personen

• 300 gram wijtingfilets, met vel

• 4 eetl olijfolie, extra vierge

• 1 theel kappertjes

• 4 zwarte olijven (in plakjes gesneden)

• 1 eetl zongedroogde tomaatjes, fijngesneden

• 1 eetl peterselie, fijngehakt

• ¼ citroen, sap

• olie om in te bakken

Bereiding

Dep beide kanten van de visfilets goed droog. Klein beetje zouten. Zet een koekenpan met een scheut olie op middelhoog vuur. Leg de filets met de velzijde in de pan en beweeg deze daarna niet zodat het uitgelopen vocht niet in contact komt met de krokante huid. Draai de filet na 2-3 minuten – als het visvlees witter wordt is deze gaar – om en bak de andere kant nog een minuutje mee. Haal de visfilets uit de pan en zet apart.

Zet direct het vuur op laag en voeg de olijfolie, de kappers, de olijven en de gedroogde tomaten toe. Bak deze terwijl je goed roert een half minuutje en voeg dan de peterselie en het sap van de citroen toe. Serveer met de saus uit de pan. Lekker met een aardappelpuree.