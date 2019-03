Recept: paella met inktvis

Nodig

8 eetl olijfolie

3 uien, gesnipperd

2 blaadjes laurier

ongeveer een kilo pijlinktvis, schoon gemaak in blokjes van 3 centimeter

half glas droge witte wijn

10 teentjes knoflook, gevijzeld

10 safraandraadjes

2 eetl fijngehakte peterselie

half glas sherry

anderhalve liter visbouillon

één rode en één groene paprika, in kleine blokjes

700 gr. paellarijst

Bereiding

Bak in twee eetlepels olie tweederde van de ui, doe er de laurier bij en de inktvisstukken. Even doorbakken, dan de wijn erbij en laat 20 minuten pruttelen. Breng de visbouillon aan de kook. Voeg bij de inktvis de knoflook, saffraan, peterselie en wat zout naar smaak. Laat nog even pruttelen.

Fruit in een grote ondiepe pan met de rest van de olie de paprika en de rest van de ui. Roer de rijst erdoor. Doe de pijlinktvis erbij en de bouillon. Laat aan de kook komen, vijf minuten, en zet de pan dan in een voorverwarmde oven (200° C.) Ongeveer een kwartier tot de bouillon is opgenomen. Laat nog even afgedekt staan, zo'n tien minuten.