6 tips om vannacht te slapen als een roos

Relax

Zorg dat je ’s avonds moe genoeg bent maar ook dat je ‘wakkersystemen’ tot rust komen. Je moet relaxed genoeg zijn om überhaupt te kunnen slapen. Laat je gedachten los en vertrouw erop dat je in slaap kunt vallen.

Ga niet doemdenken

Denk vooral niet van tevoren al dat het niet gaat lukken in slaap te vallen, omdat het voorgaande keren ook niet is gelukt. Als je met die gedachten naar bed gaat, is de kans groot dat het daadwerkelijk niet lukt.

Geen hazenslaapjes

Vermijd sporadische dutjes. Kort slapen tussen de middag werkt alleen als je het onderdeel wordt van je routine. Voor wie af en toe 's middags een dutje doet, kan het juist averechts werken omdat je het niet gewend bent. Dan ben je 's avonds zo uitgerust dat je 's nachts weer niet kunt slapen.

Maak kamer donker

Maak, voordat je naar bed gaat, de woonkamer al donker. Op die manier raakt je lichaam eraan gewend dat het nacht is en je moet gaan slapen. Met behulp van lichtdoorlatende gordijnen of een wake-uplamp zorg je ervoor dat de kamer ’s morgens licht is. Zo word je ook een stuk natuurlijker wakker dan als de kamer volledig donker is en je lichaam denkt dat het nog nacht is.

Eet bijtijds

Ga ’s avonds niet te laat aan tafel. Sowieso is laat eten niet goed voor je bioritme. De kans dat je pas laat in slaap valt, is daardoor groter.

Observeer je slaapritme

Kijk naar je slaapritme in het weekeinde wanneer je geen wekker hoeft te zetten. Ga je vrijdag bijtijds naar bed en word je zaterdagochtend pas om een uur of elf wakker, dan kan dat betekenen dat je behoorlijk wat uren slaap nodig hebt en doordeweeks dus vroeger naar bed zal moeten gaan.