Soms frustrerend: bij het horen van de naam Hans Cornelissen denken sommigen nog steeds aan zijn rol als dokterszoon in ’Zeg ’ns aaa’. Maar de theaterproducent is alweer lichtjaren verder en zit midden in de voorbereiding van musical ’Kinky boots’. Over Nederlandse vertrutting, het succes van ’Soldaat van Oranje’ en die bijzondere complimenten van Joop van den Ende.