Recept van de dag: gestoofde karbonades

Laten we deze rare week afsluiten met een lekker stuk vlees. En wanneer de anti-vlees lobby nog eens zoiets mals organiseert, laten ze dat dan doen in een tijd dat er overvloedig groentes uit eigen land te koop zijn. Nu dwingen ze mensen om groentes te kopen die zijn ingevlogen! Wat een afschuwelijke vreselijke verspilling. En dan nog uit landen waar de arme bevolking zwaar wordt onderbetaald. Schande! Ik denk dat ik de Lekker Groente-actiegroep opricht. En iedere ochtend op de radio ga roepen welke groente onder deze omstandigheden het land in komt. Zeer onverantwoord allemaal. Niet goed te praten. Genoeg van deze gekheid. Een nederig stukje varkensvlees. De schouderkarbonade. Er zit een beetje vet in. Dat maakt het juist heel lekker.