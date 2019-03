Oproep: beveiligt u uw huis als u op vakantie gaat?

Niets is zo erg als thuiskomen van een welverdiende vakantie en er achter komen dat er in uw huis is gerommeld en dat er waardevolle spullen zijn gestolen.

Om dit proberen te voorkomen zijn er tal van mogelijkheden. Denk aan tijdschakelaars voor verlichting of misschien vraagt u uw buren om een oogje in het zeil te houden door bijvoorbeeld de gordijnen open en dicht te doen? Wellicht heeft u een geavanceerd beveiligingssysteem?

Hoe probeert u ongewenst bezoek buiten de deur te houden als u geniet op uw vakantieadres? Heeft u tips?

We zien uw reacties en ervaringen graag tegemoet op check-in@telegraaf.nl