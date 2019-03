Amsterdam - De Porsche 911 Carrera S Cabriolet is voor velen de ultieme versie van de 911. Hoofd in de wind, zescilinderboxer achter de rug, geweldige rijeigenschappen en een superstrak uiterlijk. Autovisie-testredacteur Peter Hilhorst rijdt de 450 pk sterke 911 Carrera S Cabriolet op de mooie en gladde wegen rondom Athene. Is dit de meest begeerlijke Porsche 911 van het moment?