Recept van de dag: Gierst met sesam

Ik zag deze soort bijvoorbeeld bij de Jumbo onder de merknaam Smaakt. Tegenwoordig krijg je ook voorgestoomde gierst, maar meestal moet je voor het koken nog even tijd nemen. Kijk vooral op de verpakking.

Belangrijk is het om gierst eerst even te roosteren. Dat is eenvoudig, pan loeiheet laten worden, gierst erin en steeds schudden tot je een notengeur ruikt. Giet er dan het hete water bij en laat een uur afgesloten staan. Maak olie heet, sesamzaadjes erin. Stukjes wortel, en de lente-ui erbij. Laat heel even bakken. Dan de snijbiet erbij, bij mij in de tuin zie ik al lekkere bladeren maar je kan ook een hand spinazie gebruiken. Breng op smaak met een scheut lichte sojasaus en sesamolie, klein beetje suiker. Nu de geroosterde en geweekte gierst. Met weekwater en al. Alles mengen en nog 40 minuten op je laagste pit laten staan. Heel zachtjes koken. Serveer met sambal of chilisaus, met vers gesneden sjalotjes.

Nodig voor 4 personen:

•2 ½ dl gierst

•1 eetl olie

•2 lente-uien in ringen

•85 gr wortel in kleine stukjes

•4 grote snijbietbladen of 300 gr spinazie

•1 eetl sojasaus

•3 theel sesamolie

•1 theel suiker

•4 ½ dl kokend water