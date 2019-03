Recept van de dag: Deense gehaktballen

Om de hysterie van afgelopen week maar weer eens in perspectief te zetten.

Deense gehaktballetjes, vraag me niet waarom, lijkt me gewoon lekker. En ja, ze zijn een beetje anders dan de Zweedse. Doe het gehakt en paneermeel in een kom. Kruid goed met peper, zout en gedroogde tijm. Meng goed en maak balletjes (maatje pingpongbal). Verhit de boter in een koekenpan, doe er het laurierblad bij en bak ze goudbruin en gaar.

Haal balletjes uit de pan. Strooi de bloem over de jus. Laat even zachtjes inkoken, blus met het water, bessengelei en worcestersaus. Nog even zachtjes inkoken. Verwijder het laurierblad en voeg de gehaktballen toe. Even door verwarmen. Puree erbij!!! Bietjes en pils!!! Heerlijk! Zomaar geluk op woensdag.

Nodig voor vier personen:

•500 gr gemengd gehakt

•2 eetl paneermeel

•½ theel worcestersaus

•1 eetl roomboter

•100 ml water

•1 laurierblad

•1 eetl bloem

•1 theel gedroogde tijm

•225 gr rode bessengelei

•zout en peper