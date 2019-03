Romantisch op huwelijksreis… In je eentje?!

Alleen op huwelijksreis gaan is hot, beweert de New York Times. Op deze trend die ‘solomoon’ of ‘unimoon’ wordt genoemd, haken steeds meer pasgetrouwde stellen in.

Zo trouwden de Ieren Irene O’Brien en Mel Maclaine met elkaar, maar al snel daarna scheidden hun wegen. Tijdelijk, althans. “Na die hectische, maar mooie periode hadden we behoefte aan tijd voor onszelf. Eenmaal terug in Dublin hadden we elkaar zoveel te vertellen! We waren dolblij om elkaar weer te zien. Het was de ‘perfecte imperfecte’ huwelijksreis”, lacht de bruid.

Volgens online datingexpert en socioloog Jessica Carbino is dit precies wat een huwelijk tegenwoordig inhoudt: “Elkaar vrijlaten en de ruimte pakken om op emotioneel, spiritueel en seksueel gebied op te laden.”

Op sociale media wordt echter sceptisch gereageerd. ‘Unimoon, solomoon: dat heet dus vakantie, mensen. Dit heeft niets met een echte huwelijksreis te maken.”