Recept van de dag: Boter maken

Weet je wat, vandaag maken we boter. Doe de room in een glazen pot en roer de karnemelk erdoor. Laat 24 uur staan bij kamertemperatuur staan.

Karn de room door de gesloten pot flink te schudden. Of doe de room in een keukenmachine en mix op een hoge stand. Na een paar minuten schudden of mixen scheidt de karnemelk zich af en zal je zien dat er een grote klomp boter in de karnemelk drijft. Giet de karnemelk af en doe de boter in een kommetje. Zet deze in de koelkast zodat de boter weer hard kan worden. De karnemelk kan je nu direct opdrinken.

Kneed de boter onder een ijskoude straal kraanwater tot de laatste restjes karnemelk verdwenen zijn. Meng de boter eventueel met wat zout en bewaar het in de koelkast. Gooi de margarine weg.

Nodig voor klein pakje:

• 500 ml echte room (bij de boer vandaan)

• 2 eetl karnemelk