De heilige missie van Pieter de Waard

Pieter de Waard, voorzitter van voetbalclub Telstar. Ⓒ Andreas Terlaak

Op zijn cv staat: ’12 jaar lang met humor en creativiteit de ten dode opgeschreven voetbalclub Telstar in leven gehouden’. Pieter de Waard (58), kleurrijke speelvogel, onbezoldigd cabaretier tussen pratende pakken. Maar ook een man met een bijna heilige missie: Michael van Praag opvolgen als KNVB-voorzitter en het voetbal socialer maken. Nu nog even 60 clubs overtuigen dat hij de ideale kandidaat is.