Dure duif met eigen bodyguard

Reinier de Ruijter zit in zijn peperdure duivenhuis. Het kost 60.000 euro, en dat is nog zonder de camerabeveiliging en elektronische bewaking. Ook een ’grote agressieve herder’ ontbreekt niet aan de beveiliging van zijn waardevolle duiven. Ⓒ THIJS ROOIMANS

Hij is de Max Verstappen onder de postduiven: de Belgische duif Armando die voor het astronomische bedrag van 1,2 miljoen euro is verkocht aan een Chinees. Er gaat enorm veel geld om in de postduivenwereld, en dat trekt natuurlijk ook criminelen.