Dierenarts Piet Hellemans behandelt elke week een vraag of probleem van een lezer. deze week: „Mijn poes heeft last van hardnekkige oormijt. Het middel van de dierenarts hielp niet en ook Otimectine gaf maar tijdelijk verlichting. Nu krabt ze zichzelf enorm en is het oortje warm. Wat kan ik nog doen?”